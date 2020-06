Serie A, Zampa: “Mi piacerebbe vedere Juventus-Lazio con i tifosi”

La ripresa è ormai certa e avverrà ovviamente senza tifosi. Una scelta dolorosa ma necessaria imposta dal coronavirus. Negli ultimi giorni il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il presidente della Figc Gravina hanno rilasciato dichiarazioni sul tema, augurandosi di poter ospitare alcuni tifosi entro la fine della stagione.

Serie A, le parole di Zampa

L’obiettivo sarebbe quello di occupare una percentuale minima dello stadio rispettando le dovute precauzioni, anche se il numero uno della Federazione ha precisato che si tratta di un discorso prematuro. La conferma è arrivata dalla sottosegretaria al Ministero della Salute Sandra Zampa, che ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Sandra Zampa ha chiarito che non stanno discutendo dell’ipotesi di far tornare i tifosi allo stadio: “Non ne abbiamo ancora parlato. Il Comitato Tecnico Scientifico è concentrato su altre situazioni, ma la decisione spetta alla politica. L’Italia ha tracciato la strada e dopo aver lavorato nel modo giusto ha garantito la ripresa. Il lieto fine è stato possibile grazie al miglioramento dei dati nella curva del contagio. Questo fattore determinerà anche la riapertura degli stadi. Non escludo a prescindere questa possibilità, mi auguro che possa accadere. Mi farò portavoce di quest’iniziativa”.

Serie A, Zampa: “La decisione spetta a Spadafora”

Le parole di Zampa alimentano le speranze dei tifosi ma al tempo stesso spiega che si tratta di un desiderio non facile da realizzare. Le sue parole testimoniano che sarebbe favorevole ma a determinate condizioni: “Vorrei vedere Juventus-Lazio in uno stadio parzialmente aperto. Questa ipotesi sarà realizzata solo se i dati della curva dei contagi saranno positivi e se l’accordo trovato dalle parti in causa sarà ufficializzato dal ministro Spadafora”.