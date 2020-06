Serie A, arriva la proposta dai medici: dimezzare la quarantena

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport, il dottor Enrico Castellacci, presidente della Libera Associazione Medici Italiani del Calcio, ha puntato il dito sul protocollo che rischia di bloccare di nuovo il calcio.

Ripresa Serie A, le parole di Castellacci

Non è ancora ripartito e già il rischio che si blocchi di nuovo è avvertito in maniera nitida. Stiamo parlando del campionato italiano, che ieri si è anche dato un calendario per terminare la stagione. In caso di nuovo positivo infatti, c’è il rischio che si fermi l’intero sistema. Per molti servirà più fortuna che bravura ed è una sorta di spada di Damocle che pende sulla Serie A: appare complicato immaginare che da qui ad agosto nessuno tra i calciatori, ma anche dirigenti o magazzinieri, possa contrarre il virus.