Notizie Milan, valutazioni in corso tra i rossoneri: Massara potrebbe essere tagliato fuori dal progetto

Notizie Milan – Massara | Sono arrivati momenti di totale riflessione nel corso di questo stop per il calcio. I club italiani hanno valutato le proprie scelte per il presente e il futuro delle loro società e, tra queste, c’è ovviamente anche il Milan. Tra le idee per il futuro c’è sicuramente quella di affidare l’area dirigenziale a Ralf Rangnick, con il suo nome al centro delle voci legate al Milan, ma occhio, perché qualcosa potrebbe venire fuori. Il suo arrivo potrebbe portare ad una reazione a catena, con alcuni membri che potrebbero dire addio alla società rossonera. Come rivelano i colleghi di Calciomercato.com, infatti, l’addio di Boban non è il solo che ci sarà in questa stagione. Un’altra posizione in corso di valutazione sarebbe quella di Frederic Massara.

News Milan, Massara: il futuro è alla Roma?

Frederic Massara è l’uomo scelto da Paolo Maldini, che è altrettanto in bilico tra le gerarchie rossonere. Il Milan potrebbe effettuare un cambio generazionale, con un nuovo ed ennesimo ciclo da aprire. La posizione di Massara, infatti, dipende proprio da quella di Paolo Maldini, leggendario capitano rossonero che potrebbe essere escluso dal futuro del Milan. Tra le idee per il domani dello stesso uomo, Frederic Massara, potrebbero aprirsi le chance per un futuro ancora in Serie A: alla Roma, con la cravatta giallorossa al collo.