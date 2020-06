Notizie Milan, infortunio Ibrahimovic: le condizioni

Ultime Milan, Ibra torna. L’attaccante svedese è alle prese con l’infortunio procurato in allenamento durante i primi giorni di ripresa.

Tornerà domani in Italia l’attaccante Zlatan Ibrahimovic. Dopo essere andato in Svezia per curarsi dall’infortunio rimediato in allenamento, l’attaccante del Milan è atteso per ulteriori accertamenti che stabiliranno i tempi di recupero del calciatore. Tra mercoledì e giovedì ci saranno gli esami clinici.

A Milanello sarà valutata lo stato della lesione del muscolo soleo del polpaccio destro che lo ha tenuto lontano dai compagni. Solo dopo il consulto si potrà fare un po’ di chiarezza sui tempi di recupero per l’attaccante che dovrebbe, in ogni caso, saltare la prima gara dopo la ripartenza.

Almeno Ibra non dovrà sottoporsi nuovamente alla quarantena: il Milan è atteso tra il 12 e il 13 giugno dalla semifinale di coppa Italia con la Juventus.

Ultime Milan: i tempi di recupero

Ibrahimovic sarà in ogni caso squalificato e dunque non potrà essere a disposizione di Pioli. Per lui si parla di un mese di stop nelle migliore delle ipotesi. Per questo potrebbe tornare in campo tra fine giugno e inizio luglio. Una buona notizia, tutto sommato, per il Milan che poi dovrà capire se rinnovare il suo contratto o meno.