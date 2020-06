Lazio, Tare: “Immobile mai richiesto dal Napoli, per Milinkovic valuteremo. Inzaghi? Priorità rinnovo”

Notizie Tare: il ds biancoceleste su Immobile e Milinkovic in chiave mercato

Notizie Tare Immobile Milinkovic | La Lazio è stata protagonista di una stagione straordinararia, piena zeppa di vittorie importanti e di punti, oltre che di una compattezza che in questi anni non si era quasi mai visti. Il lavoro di Simone Inzaghi ha portato ad un bel po di soddisfazioni, e il patron Lotito e tutta la dirigenza sono straconvinti di confermare il solito modus operandi anche sul mercato. Il ds Tare, in un’intervista a Sky Sport, ha parlato soprattutto dei due gioielli della squadra: Immobile e Milinkovic, richiesti sul mercato e patrimonio del club. Queste le sue parole:

“Immobile? Il Napoli non lo ha mai richiesto, penso resterà qui per molto tempo. Stesso discorso anche per Milinkovic: ci sarà da valutare insieme, se non ci saranno offerte valide resterà qui”

Tare su Inzaghi

Igli Tare si è poi soffermato anche su un altro argomento importante: la permanenza di Simone Inzaghi. L’allenatore ha fatto benissimo nella Capitale, e stagione dopo stagione si è guadagnato la stima di tutti, altre big comprese. Il ds ha spiegato di come il suo rinnovo sia una vera e propria priorità per la Lazio, e ha rimarcato il legame dell’allenatore verso la maglia.