Mercato Napoli, Allan può partire: Ancelotti torna alla carica

Mercato Napoli: Allan il grande obiettivo per l’Everton

Mercato Napoli Allan | Il Napoli continua il suo calciomercato, e lo fa pensando in grande alla prossima stagione. Chiaro ed evidente ormai di come gli azzurri dovranno cambiare qualcosa, sia in entrata che in uscita. Ci sono diverse giocatori che sono attualmente dati per partenti, come ad esempio Allan: il centrocampista brasiliano è continuamente sondato da vari club, e nelle ultime settimane ci sta provando soprattutto l’Everton.

La squadra inglese è allanata da Carlo Ancelotti, il quale starebbe spingendo nella trattativa. Nonostante il raffreddamento della pista in questi ultimi giorni, pare che l’ex tecnico azzurro voglia tornare alla carica concretamente, e portarsi il brasiliano ai Toffees. Un affare comunque molto complicato, visto e considerato che il Napoli non vorrà affatto privarsi di uno dei suoi giocatori più importanti. E’ chiaro che ci sarà ancora da discutere, e dovrà essere presa in considerazione la volontà del centrocampista, protagonista di un’annata in chiaroscuro. Questo quanto riportato da cm.com.

News Napoli: anche il PSG su Allan

Il futuro di Allan è ancora parecchio incerto, e ad oggi è difficile fare una previsione su di lui. Se da una parte c’è il pressing costante dell’Everton, dall’altra parte c’è anche il PSG, che non ha mai mollato l’idea.