Mercato Milan, il ds del Salisburgo apre alla cessione?

Ultime Milan, segnali di apertura dall’Austria per Szoboszlai. Il centrocampista ungherese piace molto ai vertici del club rossonero.

La società rossonera, infatti, sta studiando il il piano perfetto per strapparlo al Red Bull Salisburgo.

Freund, direttore sportivo del club austriaco, ha parlato del futuro del ragazzo nel corso di un’intervista cocnessa a Sky Sports Austria.

«Abbiamo lavorato bene e vogliamo farlo in futuro. I buoni giovani giocatori avranno sempre il loro mercato».

Ultime Milan: il prezzo del centrocampista

In effetti il prezzo del calciatore sembrerebbe già esser stato fissato. Chi meglio di Rangnick, responsabile del gruppo Red Bull per l’area calcistica, non conosce le pretese del club austriaco.

Il possibile nuovo manager rossonero, infatti, potrebbe guidare il club di Milano all’assalto del calciatore. Per prenderlo subito, infatti, servirebbe un’offerta da 20 milioni di euro. Una cifra non impossibile da raggiungere per il ragazzo 19enne che ad ottobre compirà gli anni. Un giovane di valore che ha già dimostrato di poter dire la sua anche in Champions League. Il problema per il Milan è che sul calciatore ci sono diversi club europei. Per questo Rangnick dovrà muoversi in fretta e superare anche la concorrenza della Lazio.