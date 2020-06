Mercato Lazio, retroscena Giroud: “Stavo per lasciare il Chelsea a gennaio”

Mercato Lazio: Giroud sulla sua mancata partenza

Mercato Lazio Giroud | Un mercato sempre più intenso, e che giorno dopo giorno ci sta abituando a clamorosi ribaltoni e possibili trattative clamorose. La Serie A è molto attiva, e i nomi accostati al nostro campionato sono stati davvero tanti, soprattutto per l’attacco. In particolare c’è stato un giocatore vicinissimo ad arrivare in Italia, ovvero Giroud, campione del mondo con la Francia e attuale centravanti del Chelsea. La Lazio ci ha provato davvero, e lo stesso attaccante francese ha svelato un retroscena sul suo mancato trasferimento. Queste le sue parole riportate da cm.com:

“Stavo per lasciare il Chelsea a gennaio, anche perchè non giocavo molto. Il ds dei Blues mi ha detto che non avevano modo per sostituirmi, e Lampard mi ha promesso più minutaggio. Ho accettato di restare, anche perchè sono felice e perchè voglio vincere con questo club. Devo dimostrare di essere un giocatore importante ed affidabile”

Lazio-Giroud: Tare ci ha creduto

Giroud è stato davvero molto vicino alla Lazio, e anche Igli Tare ha confermato i contatti presi a gennaio. Il ds biancoceleste ha confermato la trattativa in un’intervista (qui l’altra parte), mentre il giocatore non ha mai nascosto la sua vicinanza alla Serie A. Un sogno sfumato, destinato a restare tale.