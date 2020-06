Mercato Inter, Werner lascia la porta aperta: i dettagli

Il bomber del Lipsia e della Nazionale tedesca Timo Werner è al centro del mercato: sembrava ormai del Liverpool, ma stando alle ultime c’è ancora margine per Marotta per trattare e portarlo all’Inter…

Ultime Inter, la mossa di Werner

Venerdì sembrava tutto fatto, Ausilio dava Werner come un giocatore dei Reds. E invece, stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, niente è perduto. Il bomber non ha ancora ricevuto un’offerta ufficiale dalla Premier e intanto ha dato mandato al suo entourage di riferire come sia ancora interessato all’Inter, sulle sue tracce da molto più tempo rispetto agli inglesi. Che possono contare su Klopp, un figura che ha sicuramente un grande carisma sul giovane Timo, ma che al tempo stesso devono fare due conti.

Nonostante abbia infatti una struttura solida, il Liverpool deve cedere prima di comprare. Passaggio che Marotta ha invece già svolto, con la cessione di Icardi e per questo può presentarsi al tavolo della trattativa senza le briglie del Fair Play finanziario.

Werner-Inter, i dettagli ed il prezzo

Il panzer tedesco ha una clausola rescissoria: in caso di vittoria della Bundes da parte del Lipsia del valore di 58 milioni di euro, altrimenti di 50 milioni tondi. Una cifra non insormontabile, soprattutto in caso di cessione di Lautaro Martinez. Anzi, per molti il sostituto naturale dell’argentino sarebbe il tedesco, e non Edinson Cavani, che dal canto suo continua a nicchiare.