Il Covid-19 non fa sconti. 5 giocatori del Barcellona e due membri dello staff blaugrana sono risultati positivi al virus.

Barcellona, i 7 positivi sono già guariti

Il quotidiano sportivo spagnolo, il ‘Mundo Deportivo’ ha comunicato che 5 giocatori del Barcellona, più due membri dello staff, hanno contratto il Coronavirus. Il virus ha colpito anche nel mondo del calcio. La buona notizia è che sono tutti guariti. Nei primi giorni della pandemia la Liga ha iniziato ad effettuare i primi test, riscontrando 7 positività nella squadra capitanata da Lionel Messi. Dai controlli del sangue sono risultati contagiati, nonostante fossero asintomatici.

L’intera squadra, da qualche giorno, ha ripreso ad allenarsi in vista del primo impegno post-coronavirus contro il Mallorca fuori casa. In tanti stanno riprovando a tornare alla normalità, proprio come ha fatto la Bundesliga che è ripartita due settimane fa.

Coronavirus, il Barcellona non ha comunicato i nomi dei positivi

A differenza dell’altra squadra spagnola, il Valencia, la società blaugrana ha preferito non comunicare i nomi dei 7 positivi che hanno contratto il virus per non creare allarmismo. Nei primi giorni di allenamento il club ha mostrato non poche preoccupazioni visto la condizione di salute di alcuni suoi tesserati. La paura principale del club era che i calciatori risultati positivi avessero qualche problema in più a riprendere l’attività fisica. Fortunatamente Setièn ha a disposizione tutti i suoi uomini e riprendere il cammino per la conquista della Liga.