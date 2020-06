CONI: Giovanni Malagò indagato a Milano per falso

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, è stato indagato per falso. Al centro l’inchiesta dell’elezione di Gaetano Miccichè come presidente Lega Serie A.

CONI, la procura di Milano apre un fascicolo su Giovanni Malagò

Giovanni Malagò è indagato per falso a Milano. L’ipotesi di reato dei pm Paolo Filippini e Giovanni Polizzi, guidati dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, è che il verbale dell’assemblea, diretta da Malagò, venne falsificato. Tra queste anche l’elezione di Gaetano Miccichè. La procura della Figc ha ascoltato la registrazione assembleare con all’interno i 20 voti.

Adesso i magistrati devono verificare se il reato ipotizzato rappresenti una responsabilità penale perchè, nel 2017, la Lega Serie A era considerata come un’associazione privata e non come un ente pubblico. Se tutto ciò dovesse essere vero, l’archiviazione sarebbe obbligatoria.

CONI, cosa successe realmente il 9 marzo 2018

Il 9 marzo 2018, giorno dell’elezione di Miccichè, i voti non furono mai scrutinati perchè tutti i presidenti delle società di serie A avevano confermato, individualmente, il loro voto a favore di Miccichè. Quindi procedere con lo scrutinio era futile. I pm stanno portando avanti questa indagine per constatare se, effettivamente, è stato commesso un reato in occasione dell’elezione dell’ex presidente di Banca Imi. Il tutto nacque dall’intervista del presidente del Genoa, Enrico Preziosi, dove dichiarava che non tutti i voti erano a favore di Miccichè. Preziosi fu ascoltato anche dal procuratore della Figc, Giuseppe Chinè, senza però riscontrare prove. Nonostante Miccichè si dimise nel novembre del 2019, a distanza di mesi, fa ancora parlare la sua elezione che potrebbe comportare a inevitabili conseguenze