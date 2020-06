Calciomercato Napoli, Nandez per sostituire Allan: già addio al Cagliari?

Calciomercato Napoli, riecco Nandez: il calciatore finisce nuovamente nel mirino di Giuntoli

Calciomercato Napoli – Nandez | E’ stato uno dei colpi piazzati nell’ultimo mercato estivo, quello realizzato dal Cagliari, con Nahitan Nandez. Il calciatore urugaiano era seguito dal Napoli nella scorsa sessione estiva e l’interesse sul centrocampista non sembra essere svanito. Sì, perché stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.com, ancora oggi, il Napoli potrebbe andare dritto verso il giocatore.

Ultime Napoli, servirà un’importante cifra per convincere Giulini sulla cessione di Nandez

E’ stato un acquisto molto importante quello realizzato da Tommaso Giulini che, per sua stessa ammissione, ha provato a realizzare passi più importanti verso un Cagliari versione europea. Simeone, Nainggolan, Nandez, colpi importanti per provare a battagliare con le big d’Italia, per un posto in Europa League. Lo scenario è cambiato nel corso della stagione, con un declino improvviso in classifica. I calciatori del Cagliari vorrebbero giocare ad alti livelli ed è questo uno dei motivi che potrebbe spingere Nandez ad accettare, a distanza di un anno, il Napoli. Dopo le voci insistenti di Allan lontano dal club azzurro, il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, sembra aver individuato nel nome di Nandez, il futuro del centrocampo dei partenopei. Il punto, però, è che il Cagliari non lo svenderà. La cifra del cartellino potrebbe toccare i circa 30 milioni di euro, raddoppiando quasi i 18 milioni spesi poco meno di 12 mesi fa.