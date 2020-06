Ultime Napoli, Allan via: c’è Kessie nel mirino

Calcio mercato Napoli Kessie Milan ultime | Il Napoli si prepara alla prossima stagione. La società già è a lavoro per mettere su la migliore rosa per poter affrontare la prossima stagione nel miglior modo possibile. Aurelio De Laurentiis non manda giù che il Napoli si ritrovi in lotta per l’Europa League e fuori dai primi quattro posti, per questo vuole tornare al vertice del campionato italiano il prima possibile. Il club azzurro lavora per sfoltire la rosa con i calciatori che sono arrivati alla fine di un ciclo. Tra i grandi calciatori che potrebbero lasciare Napoli ci sono Allan e Koulibaly. Pare che Gennaro Gattuso abbia dato già l’ok per la cessione del centrocampista brasiliano, al suo posto il club ha messo nel mirino diversi calciatori. Gli obiettivi principali sono Wendel, Veretout e Kessie.

Calciomercato Napoli: Gattuso vuole Kessié per il centrocampo

Wendel, centrocampista dello Sporting Lisbona, è la pista più difficile. Alta la richiesta del club portoghese per lui, ma piace tanto al Napoli. Gli altri due nomi sono Jordan Veretout, che è stato ad un passo dal Napoli la scorsa estate e potrebbe già lasciare la Roma e Franck Kessie. Il Milan ha messo in vendita il proprio calciatore acquistato negli scorsi anni dall’Atalanta. Come riporta il Corriere dello Sport, Gattuso sarebbe entusiasta di tornare a lavorare con lui, pare sia il sostituto ideale di Allan. Il Milan spera di chiudere l’affare intorno ai 20 milioni di euro.