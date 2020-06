Calciomercato Napoli: Mendes offre Ghoulam al PSG

Calciomercato Napoli, Ghoulam vicino all’addio: Jorge Mendes potrebbe portarlo al PSG

Calciomercato Napoli – Ghoulam | E’ finito ai margini del progetto del club azzurro, con la stessa società partenopea che starebbe virando su altre soluzioni, per creare un duo mancino composto da Mario Rui ed un nuovo innesto. Le condizioni di Faouzi Ghoulam preoccupano il Napoli che, fino a qualche anno fa, si ritrovava in rosa uno dei migliori esterni difensivi d’Europa. Avrebbe potuto monetizzare il presidente Aurelio De Laurentiis, ora costretto ad affidarsi all’agente Jorge Mendes, per piazzarlo. Il potente agente, in ottimi rapporti con il Napoli – e agente tra l’altro del tecnico Gattuso e della stella, Cristiano Ronaldo -, lo avrebbe spinto verso il Paris Saint-Germain.

Ultime Napoli, dilemma Ghoulam: qual è il futuro dell’algerino?

Un futuro al PSG, stando a quanto rivelato dai colleghi transalpini de le10sport. Il difensore algerino del Napoli potrebbe finire ai parigini, con l’idea di ritrovarsi in rosa, per la società del Paris Saint-Germain, la riserva adatta a Bernat. Le cifre dell’affare potrebbero portare ai 15 milioni, il giusto compromesso per accontentare il club azzurro e non spingersi oltre, economicamente parlando, da parte del PSG, che dovrà molto puntellare il reparto di difesa. Nel frattempo il Napoli, appunto, si guarda intorno. Tra le idee per le corsie, resta molto valida la pista che porta al greco in forza all’Olympiacos, Kostas Tsimikas ed Emerson Palmieri, calciatore seguito da tempo dalla società azzurra.