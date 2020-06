Calciomercato Milan Odegaard | Il Milan del futuro potrebbe essere molto diverso da quello attuale. Non si conosce ancora il futuro di alcuni pilastri rossoneri: da Donnarumma a Romagnoli, fino ad arrivare a Zlatan Ibrahimovic. Il club di Milanello ha intenzione di investire sui giovani per il futuro più immediato. Tra i nomi sulla lista di Ivan Gazidis c’è quello di Martin Odegaard, trequartista della Real Sociedad.

Calciomercato Milan, Odegaard: “Voglio giocare la Champions con la Real Sociedad”

Il calciatore norvegese di proprietà del Real Madrid sta stupendo con la casacca della Real Sociedad e in conferenza stampa ha parlato chiaramente del suo futuro

“Siamo in una posizione di classifica che ci permetterebbe di giocare la Champions League, è il nostro grande obiettivo. Non sarà facile fare punti con Real Madrid e Barcellona, ma con tutte le altre ce la giochiamo. Vogliamo provare a chiudere terzi o quarti per giocare in Champions League”.

Milan, Odegaard non vuole lasciare la Real Sociedad

Il trequartista classe ’98 vuole attendere ancora un po’ prima di tornare a vestire la maglia del Real Madrid. Stando a quanto riferisce AS, infatti, avrebbe già chiesto alla dirigenza Galacticos di prolungare per un’altra stagione il prestito alla Real Sociedad per accumulare altra esperienza e poi tornare al Santiago Bernabeu.