Calciomercato Milan Depay | Il calciomercato del Milan potrebbe vivere cessioni importanti ma anche acquisti di un certo calibro. Uno dei nomi che sta seguendo la dirigenza rossonera è quello di Menphis Depay, capitano e simbolo del Lione che però pare soffrire di qualche “mal di pancia”. Il Milan lo sa e cerca di convincerlo con le carte giuste.

Serie A, c’è la fila per Depay

Nella stagione conclusasi anzitempo per il Lione, Depay ha dovuto dare i conti con un bruttissimo infortunio che gli ha fatto saltare anche la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il futuro, per Depay, potrebbe essere lontano dal Lione. In Serie A anche Juventus e Lazio hanno cercato di capire la fattibilità dell’affare ma nessuno dei tre club si è ancora mosso concretamente per arrivare al fantasista olandese.

Calciomercato Milan, Depay vuole cambiare aria

Il Milan cerca un profilo proprio del suo tipo e secondo quanto riferisce RMCSport, ha voglia di cambiare aria e provare nuove esperienze. Il suo contratto con il club francese è in scadenza nel 2021 e a questo punto anche alla società francese converrebbe cederlo nella prossima estate per non rischiare di perderlo a parametro zero. Il futuro dell’olandese non è ancora ben deciso ma dopo le esperienze in Olanda, Inghilterra e Francia, la possibilità di vederlo in Italia è più di una suggestione.