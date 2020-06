Calciomercato Lazio, per Milinkovic-Savic servono 100 milioni

Il Psg del presidente Nasser Al-Khelaifi fa sul serio. Dopo aver ufficializzato Mauro Icardi dall’Inter è pronto a pescare altri top player in Serie A: occhio a Milinkovic-Savic.

Calciomercato Lazio: occhi su Milinkovic-Savic

Il Psg si candida ad essere una delle squadre più forti al mondo. E’ ancora in lizza per vincere la Champions League, ma Leonardo è già al lavoro per rifondare la squadra e renderla una delle più forti anche la prossima stagione. Dopo aver acquistato, a titolo definitivo, Mauro Icardi dall’Inter per una cifra intorno ai 55 milioni più bonus, il nome che circola in queste ore è quello di Paulo Dybala. Operazione non facile visto che la ‘Joya’ è uno dei top player che mr. Sarri non vorrebbe mai rinunciare. Ma se la società parigina dovesse offrire la cifra richesta da Torino se ne può parlare e la Serie A potrebbe salutare il talento argentino.

Ma non è finita qui! Sul taccuino di Leonardo c’è anche il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic. Lotito non libererà il calciatore, a meno che non arrivi una offerta monstre di 100 milioni. Di meno non se ne parla, lo sa benissimo la Juventus che ha provato invano a portarlo a Torino un anno fa, con scarsi risultati. Non solo, Lotito e Tare stanno lavorando sul prolungamento del contratto del talento serbo fino al 2024.

Calciomercato Psg: anche Marusic nel mirino dei parigini

Il Psg prova a piazzare il doppio colpo dalla Lazio. Non sono interessati solo al centrocampista ex Genk, ma anche all’esterno Adam Marušić. Ma anche qui la Lazio non vorrebbe privarsene, a meno che non arrivi l’offerta giusta…