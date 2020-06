Calciomercato Lazio Escalante | La Lazio è pronta a tornare in campo e battersi con la Juventus per il titolo di Campione d’Italia. Intanto, però, studia già le mosse per la prossima stagione, per farsi tovare pronta e continuare nel percorso di crescita. Nel pomeriggio ci sono state le parole di Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, a Sky Sport in cui ha parlato della volontà di trattenere Immobile e Milinkovic-Savic.

Calciomercato Lazio, Tare annuncia l’arrivo di Escalante

Igli Tare, però, ha parlato anche degli acquisti e di come migliorerà la rosa. Da tempo si parla dell’arrivo di Gonzalo Escalante in biancoceleste per la prossima stagione e il ds biancoceleste ha dato l’affare per concluso.

“A breve verrà annunciato Escalante dall’Eibar. Si tratta di un giocatore in possesso dell’esperienza e delle caratteristiche giuste per la nostra squadra”.

Tare chiude all’addio di Immobile

Gonzalo Escalante arriverà a parametro zero dall’Eibar, dopo aver concluso la sua esperienza in Spagna. Sarà il primo acquisto della prossima stagione e andrà ad infoltire un reparto già importante ma che ha bisogno di ulteriore esperienza. Inoltre Tare ha blindato Ciro Immobile, nel mirino del Napoli.

“Il Napoli non lo ha mai richiesto, penso resterà qui per molto tempo. Stesso discorso anche per Milinkovic: ci sarà da valutare insieme, se non ci saranno offerte valide resterà qui”.