Calciomercato Juventus, Willian più vicino: una concorrente si tira fuori

Calciomercato Juventus: Willian, possibile il suo arrivo in bianconero

Calcio Mercato Juventus Willian | Il mercato di Serie A si sta dimostrando ancora una volta molto intenso, e soprattutto la Juventus sta portando avanti diversi sondaggi e operazioni in vista dell’estate. La squadra bianconera sta valutando tante cose, ed in particolare si starebbe concentrando su quelli che potrebbero essere degli importanti colpi low cost: nel mirino c’è Willian, in scadenza con il Chelsea, e lontanissimo da un eventuale rinnovo di contratto. L’esterno brasiliano è un mix di tecnica ed esperienza, e non è da nascondere che farebbe molto comodo a Maurizio Sarri.

Anche in questo caso però si tratta di un affare complesso, soprattutto per a causa di un fattore parecchio rilevante: la folta concorrenza. A proposito di questo però, pare che nell’ultimora sia arrivata una notizia importante: sembra che il Real Madrid, altra pretendente al giocatore Blues, si sia tirato fuori dalla corsa. Una rivale in meno, un obiettivo che si avvicina.

News Juventus: Mourinho ultimo ostacolo per Willian

Willian può davvero giocare in Italia la prossima stagione, ma a quanto pare c’è l’ultimo grande ostacolo da superare: Mourinho, che lo vorrebbe con sè al Tottenham. Il tecnico portoghese lo stima e lo elogia come giocatore, che possa nascere un vero e proprio duello di mercato?