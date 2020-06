Calciomercato Juventus: Thuram Jr può finire in bianconero

Calciomercato Juventus, Thuram potrebbe giocare nell’ex squadra di suo padre

Calciomercato Juventus – Thuram | E’ uno dei calciatori più interessanti del panorama della Bundesliga e parliamo dell’attaccante del Borussia Moenchengladbach, Marcus Thuram. Il giovane centravanti classe ’97, potrebbe vedere nel suo destino la Serie A. Forse anche consigliato dal papà Lilian, che ha fatto le fortune di Juventus e Parma in Italia, potrebbe indirizzarsi verso il calcio italiano. Con la maglia della società piemontese, l’ex difensore ha vinto due Scudetti e una Supercoppa italiana, trovando precisamente 204 presenze in bianconero.

Ultime Juventus, riecco Thuram: questa volta è il figlio, potrebbe concretamente sbarcare in Italia

Stando a quel che rivelano i colleghi transalpini di Le10Sport, potrebbe approdare in Italia il giovane attaccante del Borussia, Marcus Thuram. Il figlio d’arte sta macinando gol in Germania, dopo esserci approdato solo nella scorsa estate, dal Guingamp. L’attaccante italo-francese, nato a Parma proprio grazie alla permanenza italiana di suo papà quando vestiva la maglia dei crociati, potrebbe ora arrivare alla Juventus. Un destino particolare, perché Lilian potrebbe vedere il figlio, giocare con un suo ex compagno di squadra, il portierone storico della Juve e della Nazionale italiana, Gigi Buffon. Sì, perché attraverso la mediazione dell’importantissimo agente italo-olandese, Mino Raiola, la società piemontese potrebbe mettere le mani sull’attaccante. Toccherà sborsare un’importante cifra economica, non ancora definita, ma è chiaro che il Borussia non lo svenderà dopo averlo prelevato per soli 9 milioni nella scorsa estate. Thuram Jr ha trovato, fino ad ora, 14 gol nelle 37 partite stagionali.