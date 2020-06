Calciomercato Juventus ter Stegen Barcellona | La suggestione era di quelle incredibili ma non si avvererà. Marc André ter Stegen, resterà al Barcellona ancora a lungo e non difenderà la porta della Juventus. Qualche mese fa si era parlato di un’incrinazione dei rapporti del portiere tedesco con il club blaugrana e l’addio era diventato possibile.

Calciomercato Juventus, addio a ter Stegen: “Resto a Barcellona e rinnovo”

E’ lo stesso portiere a svelare il suo futuro nel corso dell’intervista a Kicker, in cui ha parlato di permanenza pluriennale e degli obiettivi.

“Non è possibile per me lasciare il Barcellona nella prossima estate. Abbiamo già parlato di rinnovo di contratto e ci sono già stati i primi incontri tra il mio agente e il club. Purtroppo le conseguenze del Coronavirus hanno rallentato ogni trattativa. Abbiamo ritenuto più giusto che in un momento in cui molte persone sono preoccupate per la propria vita, o in difficoltà fosse meglio rimandare ogni incontro. Mi sento molto a mio agio a Barcellona , anche perché la mia famiglia si trova benissimo in città”.

Barcellona, ter Stegen: “Battiamo il Napoli e vinciamo tutto”

Il portiere del Barcellona ha parlato anche degli obiettivi presenti e futuri del club balugrana.

“Noi siamo in una buona condizione fisica ma anche consapevoli che ci aspettano solo finali. Il Real Madrid non ci regalerà nulla. Abbiamo ottime possibilità di superare il turno in Champions, e anche di andare aventi nella competizione. Giocare senza pubblico non è attraente, mi è già capitata una situazione simile contro il Las Palmas. Però quando il pallone tornerà a rotolare in campo tutto tornerà come prima. Scendere in campo così spesso aiuterà mentalmente: saremo molto più concentrati sulle partite che ci restano”.