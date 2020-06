Calciomercato Juventus, Milik nel mirino: la strategia di Paratici

Calciomercato Juventus: Milik, Paratici traccia il percorso per convincere il Napoli

Calcio Mercato Juventus Milik | Uno dei giocatori più discussi in questo periodo è senza dubbio Milik. L’attaccante del Napoli sembra arrivato al capolinea della sua avventura in azzurro, e in questi giorni si sta parlando parecchio di un suo possibile futuro alla Juventus. Un altro “sgarro” ai tifosi partenopei, e che potrebbe concretizzarsi nel breve termine. Il polacco gradirebbe la destinazione, ma ad oggi l’accordo tra le due squadre non è ancora arrivato, complici anche determinati problemi sulla formula. Il Napoli infatti continua a chiedere almeno 40 milioni di euro, ma dall’altra parte la Vecchia Signora ritiene il prezzo abbastanza alto.

Ecco che il ds bianconero Paratici dovrà studiare una strategia ad hoc per convincere la squadra partenopea. Stando a quanto riporta cm.com, il ds vorrebbe semplicemente aspettare: il polacco la prossima estate potrebbe andare via a zero, e pertanto prima o poi ADL sarà costretto ad abbassare le sue pretese.

Milik: anche il Napoli studia la strategia

Milik pensa al proprio futuro lontano da Napoli, mentre la squadra azzurra pensa a come monetizzare il più possibile da una sua cessione. La strategia anche qui è molto chiara: rinnovare il contratto del polacco, in modo da evitare perdite troppo grandi.