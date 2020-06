Calciomercato Juventus, Jorginho: l’agente smentisce tutto

Calciomercato Juventus, l’agente di Jorginho rivela il suo futuro

Calciomercato Juventus – Jorginho | E’ il nome più caldo in casa Juventus e per il centrocampo dei bianconeri, quello che porta a Jorginho. L’ex regista del Napoli e attuale centrocampista di Chelsea e della Nazionale, potrebbe ritrovare Maurizio Sarri da allenatore. Dopo le incredibili vittorie che hanno portato al titolo in Europa League e al triennio partenopeo, i due potrebbe ricongiungersi, dopo un anno lontani l’uno dall’altro. A parlare del futuro dell’italo-brasiliano è lo stesso suo agente, Joao Santos, che è intervenuto ai microfoni di TuttoJuve. Quelle che seguono, soon le sue parole sulle voci di mercato che accostano Jorginho alla Juventus.

News Juventus, la smentita di Joao Santos (agente Jorginho)

Le dichiarazioni arrivano ai microfoni di TuttoJuve, da parte di Joao Santos, agente di Jorginho. Alla Juventus, secondo l’uomo, solo per i giornali: “Sono a conoscenza di alcune cose solo grazie ai giornali, perché fino ad ora non ho avuto alcun contatto con la Juventus. Conosciamo la stima che ha Sarri del ragazzo, hanno fatto bene sia al Chelsea che al Napoli, ma non c’è altro. Jorginho pensa solo al Chelsea, sta bene lì e si sta preparando per il ritorno in campo della Premier League. Poi io penso pure che per i bianconeri sarà difficile portarlo via da Londra. Lui ha un contratto fino al 2023 e il Chelsea non lo svenderà ai costi odierni, che ci sono per colpa della pandemia. Ai blues è il vice-capitano, è tra i giocatori più importanti del club”.