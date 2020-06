Calciomercato Juventus, Dybala rinnova: ma se il PSG offrisse 100 milioni….

La Juventus deve fronteggiare l’assalto del PSG a Dybala: il primo affondo, come riporta Tuttosport, è andato a vuoto. Ma se arrivare un’offerta in tripla cifra, allora le cose cambierebbero..

Calcio mercato Juve, no Dybala al PSG: sì al rinnovo

Un sondaggio, per testare più che altro la disponibilità dell’argentino a trasferirsi nella capitale francese. Ed un secco “no grazie”, da parte di Dybala. Questo il riassunto degli ultimi movimenti di mercato della Joya, con grande felicità chiaramente della Juve e di tutti i tifosi bianconeri.

Anche perché a Torino si parla di Paulo come il perno del progetto bianconero, l’uomo-immagine, oltre che campione vero in campo e quindi si punta al rinnovo. Piace ai più giovani, e questo non sfugge al marketing del club. Certo è, che le cifre andranno riviste al ribasso: difficile che il suo prossimo stipendio possano essere i tanto agognati 10 milioni di euro annui, dei quali si parlava prima dell’emergenza covid-19.

Certo, sarà tutto il mondo del calcio a subire un calo del volume d’affari, e per questo saranno pochi i club che potranno tentarlo. Facendo leva su quest’aspetto e la sua voglia di bianconero, Paratici ha certezza di arrivare presto all’obiettivo.

Ultime Juve, con 100 milioni Dybala può partire

Sempre Tuttosport però, chiarisce un aspetto fondamentale: nessuno è incedibile. E in un mercato impoverito, 100 milioni darebbero la possibilità di puntare, per dirne una, anche ad uno come Pogba. Al momento l’offerta non esiste, ma la dirigenza juventina dovrà considerarla e molto attentamente, qualora arrivasse.