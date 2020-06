Ultime notizie Juve: Higuain verso la MLS

Calcio mercato Higuain MLS LA Galaxy | Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, è ormai in uscita dal club bianconero. Lo scorso anno il calciatore argentino è stato messo alla porta, ma poi è stato confermato ed è risultato uno dei principali calciatori su cui fare affidamento per Maurizio Sarri alla sia prima stagione alla Juve. Ora però sembra chiuso il capitolo. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2021 che non sarà rinnovato e la società vuole monetizzare nella prossima sessione di mercato, a fronte dei 90 milioni spesi nei passati anni acquistandolo dal Napoli. Intanto, tanti scenari si sono aperti. Il calciatore è corteggiato ancora in Europa, tra Premier League e Liga Spagnola, ma ci sono anche possibili strade che lo vedono vesitre la maglia dei L.A. Galaxy in MLS o il ritorno in Argentina in patria al River Plate.

Calciomercato Juve: Higuain in MLS ai LA Galaxy, la conferma dell’allenatore

Intanto, sul suo possibile approdo in America, nel campionato di MLS, ha parlato Barros Schelotto, ex calciatore argentino ed attuale allenatore dei LA Galaxy. L’allenatore ha confermato il suo forte interesse per Gonzalo Higuain, ma ha anche ribadito che il possibile affare con la società bianconera e con il calciatore non sarà un gioco da ragazzi. Schelotto ha poi ipotizzato che Gonzalo qualora andasse via da Torino potrebbe fare una scelta di vita e ritornare in modo clamoroso al River Plate.