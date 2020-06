Ultime Inter, si punta Werner: la Premier League su di lui

Calcio mercato Inter Werner Chelsea utlime | L’Inter ormai non si nasconde più. Il club nerazzurro punta forte su un attaccante in vista della prossima stagione. La permanenza di Lautaro Martinez sembra ormai compromessa, visto il forte interesse del Barcellona. Per questo l’Inter punta su Timo Werner del Lipsia o Edinson Cavani, che sarà svincolato a fine stagione dopo la sua esperienza al PSG. Il club italiano vuole rinforzare al massimo la rosa di Antonio Conte per restare ai vertici di Serie A e andare avanti in Europa. Intanto, la società ha messo nel mirino Timo Werner che lascerà il Lispia la prossima sessione di calcio mercato. Sul calciatore ci sono diversi club, tra cui in particolare due di Premier League: Liverpool e ora anche il Chelsea. Il costo del cartellino del calciatore è di 50 milioni di euro, che è il valore della clausola rescissoria.

Calciomercato Inter: assalto del Chelsea a Werner, sfuma il colpo?

Come riportato dal quotidiano inglese Daily Mail, Timo Werner è finito nel mirino del Chelsea di Frank Lampard per rinforzare il reparto offensivo. Gli inglesi puntano su Moussa Dembelè del Lione, ma è una pista complicata visto la richiesta di 80 milioni del club francese. Per questo ora i Blues sfidano Liverpool e Inter per l’acquisto dell’attaccante tedesco.