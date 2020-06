Calciomercato Inter: Vecino in uscita, due club in Premier pronti a prenderlo

Calciomercato Inter: Vecino in uscita, due club in Premier sull’ex Fiorentina

Notizie Inter, Vecino può partire in estate. Il futuro di Matias Vecino sembra sempre più lontano dall’Inter.

Il club nerazzurro con la sua cessione conta di fare una plusvalenza importante. Attualmente il centrocampista è a bilancio per 10 milioni di euro e i nerazzurri ne chiedono tra i 20 e i 25 per lasciarlo partire.

In estate il calciatore, che Conte aveva messo alla porta già a gennaio salvo poi utilizzarlo con discreta continuità, potrebbe approdare in Premier League.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, oltre al Valencia in Liga, che ha fatto un sondaggio nelle ultime settimane, l’uruguaiano piace anche a Everton e Arsenal e nei prossimi mesi potrebbero arrivare proposte concrete da questi club.

Ultime Inter: scambio con l’Arsenal?

In realtà per l’Inter la cessione di Vecino potrebbe anche trasformarsi una bella opportunità di mercato. Il calciatore, infatti, potrebbe finire all’Arsenal in cambio di un attaccante.

Il calciatore piace ad Arteta e potrebbe essere utilizzato (con Perisic se il Bayern non lo riscattasse) per arrivare ad uno tra Aubameyang o Lacazette. Le due punte dei Gunners, infatti, non sono certe di restare a Londra. L’ex BVB ha il contratto in scadenza nel 2021. Il francese, invece, sembra pronto per una nuova avventura.