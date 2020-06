Calciomercato Inter, Skriniar nel mirino del PSG: può sostituire Thiago Silva

Tweet on Twitter

Calciomercato Inter: il PSG piomba su Skriniar

Calcio Mercato Inter Skriniar | Il mercato di Serie A continua ad andare avanti a grandi ritmi, e nelle ultime settimane la gran parte delle squadre del nostro campionato stanno continuando a portare avanti diverse operazioni, sia in entrata che in uscita. E’ il caso dell’Inter, che negli ultimi giorni sta pensando a vari investimenti, ma soprattutto a blindare qualche gioiello: se da una parte il futuro di Lautaro sembra ormai segnato, si può ancora fare parecchio per Skriniar.

Il difensore slovacco è uno dei punti fermi della squadra, e nonostante il pressing delle pretendenti, in quel di Milano l’intenzione è quella di trattenerlo a tutti i costi. Le sue prestazioni con la maglia nerazzurra hanno suscitato grande interesse, e pare che anche il PSG sia piombato su di lui: la squadra parigina sarebbe alla ricerca di un sostituto di Thiago Silva, Skriniar sarebbe il profilo ideale. Questa la notizia riportata da RMC Sport.

Ultime Inter: avance per Skriniar, la risposta

Il PSG starebbe seriamente pensando a Skriniar, ma l’Inter difficilmente vacillerà di fronte alle molteplici avance. I nerazzurri hanno deciso: il centrale resta incedibile, anche perchè Conte le reputa inamovibile nelle sue gerarchie.