Calciomercato Inter, Sanchez puo restare anche prossima stagione

Calciomercato Inter: si pensa a trattenere Sanchez

Calcio Mercato Inter Sanchez | L’Inter pensa a come blindare qualche gioiello, e tra questi non ci sono solo Lautaro Martinez e Skriniar, ma anche Alexis Sanchez. L’attaccante cileno non è stato di certo uno dei protagonisti della stagione nerazzurra, ma il suo apporto tecnico è giudicato ancora di fondamentale importanza per Antonio Conte. L’ex Arsenal e Barcellona avrà molto più minutaggio in questo finale di stagione, ed è per questo che dalle parti di Milano si pensa anche ad una permanenza per la prossima stagione.

Intanto l’Inter vuole prolungare il prestito oltre il 30 giugno, oltre che trattare con il Manchester United per un accordo in via definitiva. Insomma una vera e propria novità se si pensa a com’era lo scenario qualche tempo fa, con Sanche che non aveva convinto, e che sembrava pronto per essere rispedito al mittente. Questa la notizia riportata da cm.it.

Futuro Sanchez: Conte si è convinto

Antonio Conte sin da subito ha avuto un impatto incredibile sull’ambiente Inter, e sin da subito ha voluto dettare legge per quanto riguarda la propria rosa e il mercato. Se prima il futuro di Sanchez era più incerto che mai, adesso pare sia arrivata la svolta: il tecnico si è convinto della sua utilità, e di fatto adesso non vuole privarsene.