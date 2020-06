Calciomercato Inter: problemi per Lautaro, il Barca non paga

Calciomercato Inter: problemi per Lautaro, può rimanere

Ultime Inter, altro che trattativa ben avviata. Come riporta Mundo Deportivo, la l’affare per la cessione di Lautaro Martine sembrerebbe ben lontano dalla conclusione. Il quotidiano riporta infatti che il nodo è e rimane il costo del cartellino che il club spagnolo non intenderebbe pagare per intero.

L’accordo tra giocatore e Barca sarebbe già stato raggiunto. Anzi, questo sarebbe stato intavolato pure da diverso tempo. Le parti lo avrebbero finalizzato intorno a febbraio, accordandosi per una cifra intorno (superiore) ai 10 milioni a stagione.

Il numero 10 dell’Inter, a Barcellona percepirebbe quasi 60 milioni in 5 anni. Il vero problema rimane l’accordo tra Inter e blaugrana, come ribadisce MD. I nerazzurri, infatti, non sono arretrati dalla richiesta iniziale: il valore del giocatore è quello della clausola rescissoria che il club milanese intende farsi pagare per intero.

Questa ammonta a 111 milioni di euro. Ma non solo, la clausola va pagata in un’unica tranche prima del 7 luglio. Una spesa impossibile per il Barcellona da mettere a bilancio. Per questo il club spagnolo aveva provato ad abbassare le pretese dei nerazzurri inserendo diversi calciatori.

Nessuno di questi, tuttavia, sembra esser gradito a Marotta per età, ingaggio e valore.

Ultime Inter: Lautaro potrebbe restare?

Se il Barcellona non riuscirà a trovare un modo per formulare un’offerta congrua, il giocatore non lascerà l’Inter.

Ora sembrerebbe tutto nelle mani degli spagnoli, e la trattativa non è detto che vada in porto.