Calciomercato Inter: Longstaff in Italia, asta con il Milan

Calciomercato Inter: Longstaff in Italia, ma l’Udinese beffa tutti

Ultime Inter, Matthew Longstaff è pronto a sbarcare in Italia. Il centrocampista inglese classe 2000 è conteso da diversi club anche italiani.

Il calciatore, in forza al Newcastle, negli ultimi mesi è stato accostato con insistenza a Inter e Milan.

Tuttavia nelle ultime settimane a muoversi per prendere il calciatore con passi concreti sarebbe stato l’Udinese.

Il giocatore ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e il club bianconero non vorrebbero farselo soffiare.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club bianconero avrebbe messo sul tavolo un contratto di cinque anni, con uno stipendio doppio rispetto a quello che hanno proposto in Premier i Magpies. Se Longstaff decidesse di accettare il passaggio in Friuli, nelle casse dei Newcastle finirebbero circa 450mila euro come indennizzo.

Ultime Inter: beffa per le milanesi?

Una bella beffa per i club milanesi che da tempo aveva inseguito il colpo a zero. Tuttavia, l’Udinese con in testa Marino ha buoni rapporti in Premier anche grazie al Watford (altra società della famiglia Pozzo). Per questo alla fine il calciatore potrebbe decidere di cominciare l’avventura in Italia in una società in grado di garantirgli maggio spazio in campo a differenza delle due big.