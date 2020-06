Calciomercato Inter, Lautaro vuole il Barcellona: i tempi dell’affare

Lautaro Martinez vuole vestire la maglia blaugrana: Barcellona e Inter stanno trattando, si arriverà probabilmente all’accordo. Ma i tempi non sono ancora maturi…

Calcio mercato Inter, addio Lautaro

D’altronde, l’ha detto anche ieri Massimo Moratti: se un calciatore vuole andare via, inutile trattenerlo. E se lo dice l’uomo del Triplete, c’è da crederlo. Anche Marotta e Ausilio ne sono consapevoli e per questo, come riferisce la Gazzetta dello Sport, arriverà alla fine il fatidico sì. La possibilità di giocare con Messi, uno stipendio in doppia cifra, il prestigo del club: il Toro si è deciso, e così anche i club.

Ma da qui a dire via libera, ce ne passa. Fino a questo momento, la distanza tra le parti è stata ampia: alla proposta di 60 milioni più contropartite tecniche, la controproposta è stata di almeno 90 milioni cash più un giocatore. C’è ancora molto da lavorare.

Per la precisione, sono 2 le date cruciali: 30 giugno e 7 luglio. La prima vale per tutte le società di calcio: è quella della chiusura dei bilanci. Dopo aver venduto Icardi, la dirigenza non ha necessità di fare plusvalenze entro quella dta e per questo può forzare la mano con il Barça. Ad inizio del prossimo mese invece scadrà la clausola di Lautaro: dall’8 luglio infatti, non sarà più possibile averlo al prezzo di 111 milioni, senza trattata con l’Inter.

Mercato Inter, cosa frena l’Inter

In più, non c’è ancora un sostituto. E dovrà arrivare prima lui, e poi far partire il bomber argentino. Presentarsi sul mercato con troppo cash (incassato già con Icardi e presumibilmente con Perisic) sarebbe un autogol.