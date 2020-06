Calciomercato Inter Chiesa | L’Inter pensa a come migliorare la rosa per il futuro e a parare i colpi esteri che arrivano per Lautaro Martinez. Intanto si è conclusa la telenovela legata a Mauro Icardi: dal PSG sono in arrivo 50 milioni di euro più bonus che i nerazzurri hanno intenzione di reinvestire sul mercato.

Calciomercato Inter, nessuna asta per Chiesa: le mosse di Marotta

Gli occhi dell’Inter sono puntati su Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina che piace a mezza Serie A e anche all’estero. Antonio Conte avrebbe bisogno di un calciatore simile che, per caratteristiche, garantirebbe gol e assist anche per gli attaccanti presenti in rosa. Stando a quanto riporta calciomercato.com, l’Inter non vorrebbe partecipare ad alcun tipo di asta per l’attaccante viola, a differenza di quanto chiede Conte.

Inter, da Icardi arrivano due calciatori

Secondo Beppe Marotta, Chiesa non è ancora un calciatore affermato e non vale 60-70 milioni di euro. Le intenzioni nerazzurre sono quelle di attendere che la Fiorentina abbassi le pretese e si ammorbidisca, chiedendo meno per il talento classe ’97. Con l’incasso di Mauro Icardi, i nerazzurri sono più propensi a migliorare centrocampo e difesa. I nomi in cima alla lista di Beppe Marotta sono quelli di Marash Kumbulla, difensore del Verona e Sandro Tonali del Brescia.