Calciomercato Inter: ancora Aubameyang sul taccuino di Marotta

Calciomercato Inter, riecco Aubameyang: il gabonese dirà addio all’Arsenal

Calciomercato Inter – Aubameyang | Potrebbe dire addio all’Arsenal, l’ex centravanti del Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante gabonese sarebbe arrivato ai margini della sua esperienza in terra londinese, con l’addio ai Gunners che arriverà, considerando la possibilità di essere esclusa, la stessa squadra, nuovamente dalla Champions League. L’attaccante vorrebbe ritrovare la massima competizione UEFA per club e per tale motivo, il suo rinnovo ai Gunners risulterebbe lontano. Nel frattempo, la società biancorossa non avrebbe alcuna intenzione di perderlo a zero, motivo per cui è a lavoro con il suo entourage per prolungare gli accordi e poi venderlo, ma con le condizioni che saranno dettate dallo stesso giocatore.

Ultime Inter, Aubayemag ai titoli di coda in Premier League: Marotta tenta un nuovo affare dall’Inghilterra

E’ quello che vi raccontiamo, lo scenario rivelato dai colleghi de le10sport.com, con Pierre-Emerick Aubameyang sempre più lontano dall’Arsenal. Un’ipotesi che piacerebbe all’Inter, pronta a dire addio a Lautaro Martinez, sostituendolo con un perno importante per l’attacco di Antonio Conte. Il nome seguito resta sempre quello di Aubameyang tra gli altri, perché l’attaccante gabonese potrebbe andare a formare una coppia d’attacco stellare assieme all’altro ex Premier League, Romelu Lukaku. Intanto, arriverebbe anche la conferma di Alexis Sanchez, così da trovare in squadra un trio tutto “inglese”, perché tutti e tre i calciatori proverrebbero da Arsenal e Manchester United.