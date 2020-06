Bundesliga, l’omaggio a George Floyd può costare caro

In Bundesliga alcuni giocatori hanno omaggiato il ricordo di George Floyd, ucciso barbaramente da un’agente di polizia a Minneapolis.

A rischio sanzione Thuram, Sancho, Hakimi e McKennie

Un gesto di solidarietà per un ragazzo ucciso, brutalmente, da un’agente di polizia, può costare caro ad alcuni giocatori della Bundesliga. Infatti la federazione tedesca ha messo nel mirino Marcus Thuram, Jadon Sancho, Achraf Hakimi ed Earl McKennie per avere infranto ed esposto slogan politici, religiosi o personali. Un semplice gesto significativo per dire ‘no al razzismo’ può costare una sanzione disciplinare ai quattro giocatori. I due gioelli del Borussia Dortmund, Sancho ed Hakimi, hanno mostrato la scritta sotto la loro maglia ufficiale: “Giustizia per George Floyd”.

Il centrocampista dello Schalke04 McKennie aveva messo una fascia al braccio con scritto il nome del’afroamericano ucciso. Ma il gesto di Thuram jr. è stato quello più toccante perché, dopo aver realizzato la rete, si è inginocchiato alla Kaepernick.

Bundesliga, il presidente della DFB Keller sta dalla parte dei giocatori

Una buona notizia arriva da Fritz Keller, presidente della Federazione calcistica tedesca, che si schiera dalla parte dei calciatori che hanno manifestato tutta la loro solidarietà in memoria dell’afroamericano. Ha così dichiarato: “E’ assurdo che le persone vengano discriminate a causa del colore della loro pelle. Se muoiono per questo motivo allora la situazione è sconvolgente. Le vittime del razzismo hanno bisogno di questi gesti di solidarietà, sono orgoglioso di ciò che hanno fatto questi ragazzi. Non si può mostrare indifferenza a quello che è accaduto e sta accadendo in America“.