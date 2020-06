Ultime Sampdoria, Barreto: “Ho lasciato il calcio per il Covid”

Notizie Sampdoria | Alla fine Edgar Barreto lo ha ammesso. Il centrocampista della Sampdoria, come da molti ipotizzato, ha deciso di concludere dopo 5 anni l’avventura alla Samp anche per colpo dal virus. L’ormai ex centrocampista dei blucerchiati ha parlato dei motivi della rescissione nel corso di un’intervista concessa al Secolo XIX.

“Venerdì mattina sono passato al Mugnaini per salutare tutta la formazione. Devo dire che è sembrato un giorno normale, tanti sorrisi, qualche battuta, “cambiati e vieni a allenarti”… Ma io h rescisso il contratto”.

Ultime Samp: virus maledetto

Nonostante la voglia di tornare in campo, non tutti i calciatori hanno preso bene la decisione di far ripartire la Serie A, mettendo in pericolo la salute degli atleti:

“Motivo? Non si erano creati i presupposti giusti per il prolungamento. Il Covid poi ha fatto un casino. La priorità per me è dare tranquillità alla mia famiglia. Sono stati tutti questi dettagli, grandi o piccoli, che mi hanno portato a prendere questa scelta. Mi è dispiaciuto tantissimo chiudere così la mia carriera con la Samp. Diciamo che ho anticipato i tempi di un mesetto quello che sarebbe successo a fine anno. Senza questo maledetto virus sarei arrivato regolarmente alla fine del mio contratto“.