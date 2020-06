Tweet on Twitter

Serie A Zampa Tifosi Stadi | La ripresa della Serie A fa inziare a pensare anche al ritorno allo stadio dei tifosi che intanto devono “accontentarsi” di assistere solo dalla tv alle gare dei propri beniamini. La sottosegretaria del Ministro della Salute, Sandra Zampa, ha parlato della possibilità di far tornare i tifosi allo stadio.

Zampa: “Non abbassiamo la guardia, a Wuhan sappiamo com’è andata”

Giorni fa il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha parlato della possibilità di riaprire gli stadi per le ultime gare di campionato. Il Governo, stando alle parole della sottosegretaria Zampa a Radio Punto Nuovo, vorrebbe far sì che ciò accadrà il prima possibile.

“Le cose vanno meglio, i dati confermano la frenata dell’aggressività del virus, che sembra essere meno pericoloso. Dobbiamo tenere alta la guardia, però. A Wuhan si riaprì quando i casi erano appena cinque o sei al giorno”.

Serie A, Zampa: “Sarò portavoce della riapartura degli stadi”

Il Governo ha intenzione di trattare gli stadi allo stesso modo di teatri e arene all’aperto. Sandra Zampa ha spiegato le voci che girano in Parlamento circa la riapertura degli impianti sportivi di Serie A.

“Non c’è mai stata preclusione da parte del Governo, aspettiamo i dati e vedremo se si potranno riportare le persone negli stadi. Il tema non è stato ancora affrontato, il Comitato Tecnico Scinetifico ha una marea di situazioni a cui pensare. L’ultima parola, in ogni caso, spetterà alla politica. C’è un velo di speranza anche per gli stadi, sarò portavoce di questo quesito”.