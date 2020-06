Serie A Tifosi Stadio | Il sale del calcio, si sa, sono i tifosi. La Serie A sta per ripartire ma si giocherà a porte chiuse, per non creare pericolosi assembramenti che provocherebbero ulteriori contagi. I club, senza l’ingresso dei propri appassionati allo stadio, rischiano di perdere ulteriori introiti e di rimborsare gli abbonamenti stipulati a inizio anno. Inoltre si perderebbe anche il “fattore casa” che per molti club, soprattutto di Serie A, è fondamentale.

Serie A, i club chiedono il ritorno dei tifosi allo stadio

La richiesta è stata lanciata qualche giorno fa da Andrea Agnelli, presidente della Juventus, che ha parlato apertamente della possibilità di far tornare i tifosi allo stadio. Ci sono delle possibilità per cui ciò accada? Sembra proprio di sì e sono dovute alle riaperture di teatri all’aperto a partire dal prossimo 15 giugno con un ingresso massimo di mille persone. Ecco dunque che le società di Serie A vorrebbero far tornare i propri tifosi ad assistere dal vivo alle partite.

Serie A, torna il tifo negli stadi?

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Repubblica, i club potrebbero mettere a disposizione il 20%-25% della capienza dei posti, per garantire il distanziamento sociale. Le ipotesi prevedono la riapertura solo agli abbonati, distribuiti nei vari settori dello stadio, oppure la vendita di un biglietto ogni 4-5 posti, per assicurare posti liberi nelle vicinanze di ogni persona. Tra le regole, ci sarebbero, ovviamente, quella di indossare la mascherina e il divieto di abbracciarsi, proprio come succederà in campo ad ogni rete.