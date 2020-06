Serie A Algoritmo Piano C Gravina | La ripresa della Serie A è alle porte: oggi pomeriggio si conosceranno date e orari del “nuovo” calendario. La Coppa Italia sarà la prima competizone a terminare e deciderà chi tra Juventus, Milan, Napoli e Inter alzerà al cielo il primo trofeo della stagione 2020/21. Poi ci si dedicherà anima e corpo alla conclusione della Serie A.

Serie A, il ‘Piano C’ è l’algoritmo

Una nuova, sciagurata ondata di Coronavirus porterà la Serie A a fermarsi di nuovo e probabilmente per sempre. Ma il campionato, secondo la FIGC, va concluso e va stilata la classifica finale. Come? Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio ha già parlato di due ipotesi possibili: il ‘Piano B’ sono i playoff e playout. Nelle ultime ore, però, ha svelato anche quale sarebbe il ‘Piano C’: un algoritmo matematico che si basa sulla classifica al momento dello stop che, però, ha già creato diversi malumori. Ma cos’è? Come si applica?

Piano C: l’algoritmo che nessuno vuole

E’ un calcolo automatico che dovrebbe basarsi su tre fattori: il rendimento in casa e trasferta, il numero di gare giocate e i gol segnati. Questo per stilare una plausibile graduatoria finale che non deciderà comunque il titolo: se non si potranno giocare i playoff, il tricolore non verrà assegnato. Ecco, dunque, che sono arrivati i primi “no”. Su tutti Beppe Marotta che ha parlato di impossibilità di attuare un tipo di calcolo simile. A lui si sono già accodati i pensieri di molti dirigenti di Serie A che vorrebbero solo completare la stagione o cristallizzare la classifica al momento dello stop.