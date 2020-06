Serie A, Gravina: “Riportiamo i tifosi allo stadio. Quarantena? Pronta nuova richiesta. Vi spiego l’algoritmo”

Serie A Gravina FIGC Algoritmo | La Serie A si appresta a ripartire: tra 19 giorni sarà Torino-Parma, con ogni probabilità, a far rotolare il pallone su un campo di calcio. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ai microfoni di Radio24 ha spiegato le modalità con cui ripartirà il campionato.

Serie A, Gravina: “Ci sono ancora rischi ma siamo pronti a tornare”

“Premetto che mi rendo conto che ci sono dei rischi ancora molto importanti. L’esperienza di questi ultimi due o tre mesi ha fatto sì che ciascuno sviluppasse degli anticorpi, abbiamo accumulato energie che ci consentiranno con equilibrio, politico, etico e morale, di proporre delle soluzioni che ci consentiranno di arrivare a una chiusura di questo torneo”.

Quarantena di gruppo? “Esistono norme chiare. E’ consentito di poter continuare l’attività, isolando un atleta o un professionista dello staff, continuando gli allenamenti. Manderemo una nuova proposta poco prima della ripresa, nella speranza che questa norma venga rivisitata. Oggi, teoricamente e praticamente, crea grande ansia e preoccupazione. Anche i calciatori condividono alcune di queste preoccupazioni. I calciatori sono una parte fondamentale, ma come tutti sanno che per uscire dall’emergenza bisogna stare tutti insieme. E stare tutti insieme non significa portare a casa il miglior risultato possibile, ma anche fare qualche piccola rinuncia“.

Gravina: “Pensiamo di riaprire ai tifosi, vi spiego come funziona l’algoritmo”

Il presidente della Federcalcio, Gravina, poi, ha parlato anche del ritorno dei tifosi allo stadio, del tanto discusso algoritmo e della prossima stagione.

“Spesso si dice che l’aquilone si alza controvento. Oggi l’aquilone è il mondo del calcio. Mi dispiace che la parola “algoritmo” abbia dato l’idea di una sorta di pozione magica, che potesse stravolgere il merito sportivo. Invece, è semplicemente un procedimento sistematico di calcolo. Questo termine lo usata già diverso tempo fa, poi stranamente è stato ripreso dagli inglesi come ponderazione per le gare: lì funziona, da noi algoritmo applicato alla ponderazione fa preoccupare“.

Come funziona l’algoritmo? “Non sappiamo se tra tre o quattro giornate tutti avranno disputato le stesse gare: cosa vogliamo fare, cristallizzare la classifica e non tenere conto che qualcuno ha giocato meno ed è penalizzato? Io chiedo questo a chi si stupisce e grida allo scandalo per l’algoritmo. E’ un modo per mettere a disposizione del calcio uno strumento che ci metta tutti alle stesse condizioni. Non è una media secca, ma tiene conto di tanti correttivi, quali partite in casa, fuori casa, gare da giocare, gol fatti e subiti, che diano un principio di equità a una classifica che deve essere ponderata se ponderazione è richiesta“.

Tifosi allo stadio? “Sto seguendo la vicenda con estremo interesse. Seguo anche la riapertura di teatri e arene all’aperto. E’ impensabile che, con tutte le precauzioni, in uno stadio da 60 o 80 mila posti, non ci possa essere una percentuale minima di persone. Mi auguro che anche così arrivi un segnale di speranza per il Paese“.

Stagione 2020/21? “Non c’è una decisione in questo momento. C’è una bozza di programma stilato dalla Lega di A, mi sembra che il calendario sia tale da permettere lo svolgimento del campionato con partenza dal 12 settembre, ma anche più tardi. Solo in caso di impedimenti oggettivi sarà possibile riorganizzare il calendario“.