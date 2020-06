Tweet on Twitter

Oroscopo di domani 2 giugno: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 2 giugno 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Le prossime giornate saranno buone per nuovi incontri. Nella giornata di domani, però, sarete ancora sotto stress per i giorni precedenti, in cui la Luna è stata vostra prima nemica. Sarebbe importante poter risorgere da questo periodo con una persona al tuo fianco. Nel lavoro ci sono ancora tante cose da limare, restate calmi e solo con il tempo si migliorerà.

Toro. Organizzate i vostri progetti il prima possibile. Le prossime giornate potrebbero essere molto nervose ed è meglio non rischiare. L’estate porterà interessanti novità in amore ma dovreste schiarirvi le idee su cosa volte realmente.

Gemelli. Domani sarà ancora una giornata all’insegna dell’amore. Tutto dipenderà dal tipo di relazione che state vivendo. Chi ne ha chiuso una di recente, dovrà iniziare a guardarsi intorno perché l’ultima è definitivamente terminata. Chi ha avuto solo qualche screzio ha tante chance di recuperarla.

Cancro. Domani sarà una giornata in cui vorreste togliervi qualche sassolino dalla scarpa. Però contate fino a dieci prima di agire: potreste pentirvene nei giorni successivi. Il rapporto di coppia ha bisogno di vivere una marcia in più per migliorare.

Leone. Il nervosismo inizia a farsi sentire: il picco lo si toccherà mercoledì. Intanto dovreste portare avanti i vostri progetti in maniera più veloce per evitare di raschiare il fondo tra qualche giorno. Siete persone che amano stare al centro dell’attenzione ma certe volte cercate solitudine e tranquillità: non esagerate!

Vergine. Domani iniziano i giorni in cui dovreste recuperare dalle fatiche patite nel corso degli ultimi giorni. In amore è consigliata una pacata tranquillità, soprattutto se ci sono dei problemi evidenti con il partner. Non esiste solo la praticità: curate il vostro rapporto di coppia.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. L’estate sarà molto intrigante e da domani inizierà a muoversi qualcosa di concreto dentro di voi: sarete presi da tanta creatività che vi porterà progetti molto interessanti. Dovreste dedicare maggior tempo all’amore e fare progetti con il partner in vista dell’estate.

Scorpione. Le belle notizie sono pronte ad arrivare da domani. Sul lavoro aspettavate novità sui vostri progetti e fino alla fine di luglio potrete sperare in cose molto positive. L’amore non ha tanta importanza in questo momento e lo avete messo in secondo piano.

Sagittario. Domani cercate di recuperare un po’ di tranquillità con il vostro partner. State vivendo un periodo molto nervoso e non è semplice uscirne fuori però se non volete creare crepe importanti e rischiare di chiudere la vostra relazione, è importante metterci una pezza.

Capricorno. Domani sarà una giornata fatta di riflessioni e pensieri. Non è il momento di agire. Alcune situazioni, sia a lavoro che in amore sono ingarbugliate ma voi dovete tenere duro. C’è Marte che nei prossimi giorni verrà a farvi visita e che vi farà mettere a posto un po’ di cose.

Acquario. La vostra fantasia vi libera spesso dai momenti negativi della vita. Questo non è un momento felice e domani potrebbe essere il momento giusto per liberare le catene della mente e creare nuovi progetti. Sarebbe importante creare qualche opzione estiva con il partner.

Pesci. Da domani sono in arrivo emozioni intense. Arriva dopo giorni particolarmente complicati in cui avete tenuto duro e resistito a grandi provocazioni. Godetevelo e ricordatevene.