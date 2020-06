Lazio, Lotito sotto accusa: botta e risposta con Le Iene, scoppia il caso Zarate

Notizie Lazio: è ancora Lotito contro Le Iene

Notizie Lazio Lotito | Giorni davvero molto delicati in casa Lazio, dove non si fa che parlare del famoso “caso Zarate”. Secondo il manager, il suo assistito ha ricevuto uno stipendio di 4 milioni all’anno per i primi 4 anni in biancoceleste, ma 2 di questi erano corrisposti come commissioni che finivano in società legate al fratello dell’attaccante. Pertanto nei confronti del patron capitolino Lotito graverebbe un’accusa di evasione fiscale. Insomma un gran bel problema, e che in queste ultime ore è stato alimentato parecchio anche da Le Iene.

Queste ultime hanno invitato il presidente a chiarire i fatti, ma a quanto pare la risposta non ci sarà. La Lazio ha infatti emesso un comunicato dove viene spiegato il motivo per cui non avverrà un conferimento: non dare ulteriore risonanza al caso.

Caso Zarate: Le Iene rispondono

Le Iene hanno tentato di ricevere risposte da Lotito, ma a quanto pare la situazione è davvero lontana dall’essere chiarita. Intanto i reporter hanno pubblicato una nota importante, dove ribadiscono ancora una volta l’importanza di un doveroso chiarimento. Per il momento continuano le polemiche, e la Procura si sta occupando del caso facendo i dovuti accertamenti. Il rischio sanzione c’è eccome, ecco cosa rischia Lotito.