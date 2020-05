Notizie Juventus, Chiellini: “Kean non è come Balotelli”

Ultime Juventus | Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato all’interno della sua autobiografia, anche di di Antonio Cassano e, ancora, di Mario Balotelli e di Kean, suo compagno ogni all’Everton:

“Cassano sì, aveva i tempi del calcio, è diverso dagli altri”.

Cosi il difensore della Nazionale ha elogiato l’attaccante di Bari che aveva affrontato spesso in campo e che aveva giocato con lui l’avventura ad Euro 2012 poi conclusasi in finale.

“Balotelli ha solo il tiro. C’è chi adesso gli paragona Moise Kean, un ragazzo che appare ribelle e ingestibile, ma sono due calciatori e due persone diverse“.

Ultime Juve, Chiellini ancora contro Balotelli, arriverà un’altra replica?

Un’altra stoccata, dunque, a Supermario dopo la prima arrivata ripercorrendo i momenti passati insieme in Nazionale