Notizie Juventus: accelerata per Pedro, ma il problema è Ronaldo

Ultime Juve, Pedro può arrivare ma ora l’incognita è Cristiano Ronaldo. Come riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri pensano ad un altro colpo a parametro zero.

Sulla lista di Paratici e Sarri sarebbe finito Pedro del Chelsea. Il calciatore è in scadenza di contratto a fine mese. Sarebbe un colpo “made in Sarri”, ma avallato anche da Paratici.

Con Douglas Costa e Bernardeschi in bilico, probabilmente destinati all’addio, Pedrito potrebbe diventare un vero e proprio jolly. Lo spagnolo va per i 33 anni e la Juve intende ringiovanire ma può fare un’eccezione. Il problema ora è solo l’ingaggio da 6 milioni all’anno attualmente percepito al Chelsea.

Ultime Juve: Ronaldo contro?

Uno dei problemi per la chiusura dell’affare potrebbe essere CR7. I rapporti tra i due non sono buoni. Anzi, è riemerso retroscena relativo al Clasico di Spagna tra Barcellona e Real Madrid. Era il 29 novembre del 2010, quando i blaugrana rifilarono la manita agli eterni rivali madrileni.

In quella partita scoppiò una violenta lite in campo. Furono coinvolti anche Cristiano Ronaldo e Pedro che non si scambiarono di certo dei complimenti.

«Tu chi sei?» disse CR7 a Pedrito, che rispose sul rettangolo verde: «Sono un campione del mondo, tu chi sei?». Insomma, di sicuro tra i due non corre buon sangue.