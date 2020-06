News Torino, Cairo “Contento ci sia la ripresa. Algoritmo bocciato”

Il patron del Torino, Urbano Cairo, parla della ripresa del campionato, dei suoi ragazzi pronti alla battaglia e boccia l’algoritmo.

Cairo fiducioso: “Speriamo che il campionato non si interrompa. Felice per la ripresa”.

Il patron Urbano Cairo, all’evento ‘Gazzetta’, ha commentato con euforia il proseguimento del campionato: “I numeri dei contagi che calano sono molto incoraggianti ed è un’ottima notizia. Il campionato è molto mancato, anche se siamo stati impegnati contro questo virus invisibile che ci ha sorpreso. Sono contento che ci sia la possibilità di giocare e che si riparta. E’ un momento di grande gioia e felicità. Bisogna ripartire con grande determinazione. Speriamo che il campionato non si interrompa nuovamente.”

Il presidente ha continuato l’intervista e ha spronato i suoi giocatori a dare il massimo fino alla fine del campionato, come se dovessero andare in guerra (sportiva ovviamente)e dare il meglio di loro.

Cairo incerto : “Algoritmo non mi piace. Nel calcio succede l’imponderabile”

Inoltre Cairo ha affermato che i giocatori, nelle prossime partite, potranno incontrare difficoltà fisiche, non essendo abituati a non giocare per mesi. Ha precisato inoltre: “L’algoritmo per determinare la classifica non mi piace. Applicarlo al calcio è pericoloso. Nel calcio tutto può accadere, come il Lecce che può vincere contro la Roma, la Juventus che perde lo scudetto a Perugia Playoff e playout? Se il campionato si ferma nuovamente non si potrà piu giocare. E diventa inutile giocare anche quelli”