La Lega serie A ha stilato il calendario delle prossime partite di campionato (compresi i recuperi) ancora da disputare fino alla 35° giornata.

Serie A, il 20 Giugno finalmente si riparte!

E’ arrivata anche l’ufficialità: la serie A riparte sabato 20 e domenica 21 giugno. Si dovranno disputare prima i 4 recuperi di campionato: Si inizia sabato 20 con Torino-Parma alle 19:30 e Verona-Cagliari alle 21:45; domenica con Atalanta-Sassuolo ed Inter-Sampdoria. La Lega Serie A ha inoltre comunicato il calendario di tutte le partite, che vanno dalla 27° alla 35° giornata. Alla 27° giornata i campioni d’Italia della Juventus affronteranno il Bologna, al Dall’Ara, lunedì 22 Giugno. La giornata si concluderà, mercoledì 24 giugno, con il big match tra Atalanta-Lazio. Nella 28° giornata spunta Milan-Roma. La 29° giornata vedrà l’attesissimo match tra Atalanta-Napoli che ha il sapore di europa.

La 30° vedrà il derby stracittadino tra Juventus-Torino in programma Sabato 4 Luglio alle 17:15, senza dimenticare le altre partite di cartello come Lazio-Milan alle 21:45 e Napoli-Roma domenica 5 Luglio alle 21:45

Calendario serie A, il resto delle partite chiave e big match

Alla 31° giornata, pur non essendo un derby, vedrà affrontarsi il Milan con la Juventus. Concluderà la giornata l’ottimo, fino ad ora, Hellas Verona di Juric contro l’Inter di Antonio Conte. La 32° è in atto Juventus-Atalanta. Nella stessa giornata si potrà assaporare anche Napoli-Milan, una partita speciale per Gennaro Gattuso che affronterà, in campionato, per la prima volta da avversario la sua ex squadra. Nella 33° va in scena il derby bergamasco Atalanta-Brescia. La 34° regala addirittura due partite chiave: Roma-Inter e Juventus-Lazio. In attesa che la Lega stili il resto delle giornate, la 35° vedrà impegnata la Lazio in casa contro il Cagliari.