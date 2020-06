L’ex presidente dell’Inter Moratti consiglia all’attuale dirigenza, l’acquisto del promettente centrocampista del Brescia Sandro Tonali.

Mercato Inter, Moratti spinge per l’acquisto di Tonali

L’amore per la sua squadra non è mai svanito, tanto da consigliare alla dirigenza nomi nuovi per far ritornare la squadra come quella di un tempo. Massimo Moratti continua a rimanere il tifoso numero uno della Beneamata, anche se da anni ha passato lo scettro a Steven Zhang. E’ impressionato dal talento di Sandro Tonali, richiesto da quasi tutte le big europee. Ai microfoni di Sportmediaset ha così dichiarato: “In questo momento forse bisogna vedere come va Eriksen, ma altrimenti Tonali è un grande centrocampista”.

Il classe 2000 è il desiderio dell’ex presidente ma anche dell’attuale dirigenza che studia dei piani per acquistare il gioiellino azzurro. Il patron del Brescia, Massimo Cellino, ha dichiarato che il giocatore ha rifiutato il Psg e intende restare in Italia. L’Inter, appunto, e la Juventus sono alla finestra.

Notizie Inter, Moratti ne ha anche per Lautaro Martinez

Moratti ha parlato anche di Lautaro Martinez: “Non puoi frenare qualcuno che ha l’idea di esprimersi anche da un’altra parte. Quello lo metterebbe in condizione di restare malvolentieri o comunque con una spinta diversa“. Il ‘Toro‘, infatti, sembra molto vicino al Barcellona che è disposto a pagare la clausola di 111 milioni. In Spagna sono sicuri che l’affare si concluderà nelle prossime settimane.