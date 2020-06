Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic, attraverso Instagram, dà qualche indizio di mercato attraverso un post scritto in francese e spagnolo.

Notizie Juve, Pjanic su Instagram: “Il tempo non aspetta nessuno“.

Miralem Pjanic, è quasi destinato a lasciare Torino nella prossima stagione. Infatti l’ex Roma ha postato, su Instagram, un messaggio: “Il tempo non aspetta nessuno. Guarda avanti e vai verso quello che credi“. Fin qui nulla di strano, se non fosse che ha tradotto questa frase sia in spagnolo che in francese. Ciò potrebbe significare che l’addio alla società di Agnelli è sempre più vicino.

Indizio di mercato? Chi lo sa. Intanto continua ad allenarsi allo Juventus Training Center, insieme al resto dei compagni, per il primo appuntamento post-Covid 19, la semifinale di ritorno di coppa Italia, in casa, contro il Milan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Juventus: accelerata per Pedro, ma il problema è Ronaldo

Addio Pjanic, Barcellona e Psg rimangono alla finestra

Si è tanto parlato in questi giorni di un possibile addio del centrocampista bosniaco. La squadra interessata maggiormente al calciatore è il Barcellona. In Spagna hanno optato per uno scambio alla pari con il centrocampista della Seleçao Arthur (obiettivo che non dispiace all’attuale allenatore Maurizio Sarri), anche se l’ex Gremio non è entusiasta all’idea di un trasferimento a Torino. Intanto il Psg è l’altra squadra che ha espresso interesse per il metronomo della Juventus. La sua valutazione è intorno ai 60 milioni di euro, ma a 55 si può chiudere.