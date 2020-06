Italia, Mancini: “Europei? Era un buon momento per noi. Ci saranno problemi per i giocatori”

Tweet on Twitter

Notizie Italia: Mancini sullo stop e gli Europei

Notizie Italia Mancini | Il mondo del calcio sta ripartendo, e nonostante l’emergenza Coronavirus ci sia ancora, la luce in fondo al tunnel è stata finalmente trovata. La Serie A ricomincerà a breve, e intanto si guarda già avanti aprendo il discorso Europei. La nostra nazione era una delle favorite, ma la pandemia ha rimandato il tutto, costringendo a riprogrammare un po tutto. A parlarne è stato proprio il ct Roberto Mancini, intervenuto ad un evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport:

“Europei? Stavamo vivendo un grande periodo, sarebbe stato un bel momento per giocare. Magari nei prossimi mesi i ragazzi arriveranno ad avere più esperienza. Sicuramente bisognerà fare attenzione al loro fisico, giocheranno tante partite e il tutto sarà molto più complicato. Sono preoccupato. Con i ragazzi ci siamo sentiti, non vedono lora di tornare a giocare sia con i club che con la Nazionale. Convocazioni? Ci saranno da fare tante valutazioni, sicuramente qualcuno sarà più stanco rispetto ad altri visto che finiranno in tempi diversi. Spero che i ragazzi riescano a ritrovare la forma con il tempo, ci saranno un po di problemi”

Mancini sul mecato degli italiani

L’allenatore della Nazionale si è poi soffermato sulla questione mercato, andando ad elogiare ancora una volta il lavoro dei giocatori italiani. I richiesti infatti sono parecchi, e soprattutto dalle big. Ancora una volta a testimoniare il grande talento e il grande impegno.