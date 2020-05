Genoa, Criscito: “Luis Alberto e Mertens tra i migliori”

Ultime Genoa | Mimmo Crisicito, difensore e capitano del Genoa, ha parlato a Fantacalcio.it della sua stagione e dell’anno al Fantacalcio:

Le parole di Criscito

“Fantacalcio?È nata tramite la conoscenza di alcuni amici, gioco con loro. Siamo in 10 e anche durante l’avventura in Russia continuavamo a sentirci e io lo facevo con loro. Mi ha permesso di seguire con grande attenzione la Serie A anche quando non giocavo più in Italia”.

Ti sei comprato?

“L’asta funziona come le altre, 500 crediti per fare la squadra. Quest’anno purtroppo quando è stato fatto il mio nome non sono riuscito a prendermi, è stato un peccato perchè mi avrebbe fatto comodo la mia fantamedia”.

Tua rosa?

“Quest’anno ho puntato su Luis Alberto e Mertens, che sono i migliori. Hanno fatto molto bene sono soddisfatto del loro rendimento in campo”.

Classifica?

“Ero ottavo, praticamente un disastro, quest’anno mi è andata male ma posso recuperare(ride, ndr)”.

Rigori?